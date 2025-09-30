Скидки
Леброн ответил, продолжит ли играть в НБА, чтобы выступить вместе с сыном Брайсом

40-летний четырёхкратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), играющий на позиции лёгкого форварда в «Лос-Анджелес Лейкерс», американец Леброн Джеймс выразил однозначную позицию насчёт слухов о том, что он может отложить решение об уходе из спорта, чтобы воспользоваться возможностью сыграть в лиге со своим 18-летним сыном Брайсом Джеймсом.

«Я не буду ждать Брайса. У него свой график, у меня — свой», — сказал Джеймс во время пресс-конференции.

Брайс — младший из двух сыновей Леброна и Саванны Джеймс. Также у них есть дочь Жури. 18-летний молодой человек демонстрирует большой потенциал и может оказаться в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) уже в 2026 году.

