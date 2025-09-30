Скидки
Яннис Адетокунбо: хочу быть в команде, которая позволяет и даёт шанс выиграть титул

30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер клуба «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда, высказался о своём желании побеждать.

«То же самое я говорил всю свою карьеру. Я хочу быть в команде, которая позволяет мне и даёт шанс выиграть титул… это никогда не изменится. Я хочу быть в числе лучших. Прошлый сезон? Это медвежья услуга для баскетбола и просто для игры — не жалеть о том, что ты прекратил свой сезон в апреле и не соревнуешься на элитном уровне в плей-офф. Это происходит не в первый раз. В прошлом году у меня были те же мысли. Два года назад у меня были те же мысли», — приводит слова Адетокунбо RealGM.

Комментарии
