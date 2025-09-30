Скидки
Яннис Адетокунбо пропустил медиадень «Милуоки» из-за положительного теста на COVID-19

Комментарии

30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), а также лидер клуба «Милуоки Бакс» грек Яннис Адетокунбо, выступающий на позиции форварда, пропустил медиадень из-за положительного теста на COVID-19, сообщили в издании ESPN.

Яннис находится в изоляции под присмотром специалистов и вышел на общение со СМИ в удалённом формате.

Адетокунбо был выбран на драфте 2013 года командой «Милуоки Бакс» под общим 15-м номером. Участник семи Матчей всех звёзд. В 2021 году был признан самым ценным игроком (MVP) финала лиги, а также помог своему коллективу завоевать чемпионство. В 2019-м и 2020-м был признан MVP регулярного сезона.

