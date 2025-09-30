Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Никола Вучевич ответил, почему балканские центровые успешны в НБА

Никола Вучевич ответил, почему балканские центровые успешны в НБА
Комментарии

Центровой «Чикаго Буллз» и сборной Черногории Никола Вучевич поделился мнением о балканской школе баскетбола, акцентировав внимание на игроках его позиции.

«Думаю, на Балканах постоянно были хорошие «большие». Кто-то попадал в НБА, кто-то – нет. Всё зависит от поколения. В этом поколении как раз есть мы трое [Вучевич, Никола Йокич, Ивица Зубац], кто играет в НБА прямо сейчас, но всегда было известно, что на Балканах есть хорошие «большие». Полагаю, сейчас игра, может быть, чуть лучше нам подходит, поэтому у нас больше шансов», – сказал Вучевич на канале Basketball Network в YouTube.

Материалы по теме
Величайший данк в истории баскетбола. Ему ровно 25 лет!
Видео
Величайший данк в истории баскетбола. Ему ровно 25 лет!

Подавленный Йокич покинул арену после вылета с Евробаскета:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android