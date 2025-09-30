Никола Вучевич ответил, почему балканские центровые успешны в НБА

Центровой «Чикаго Буллз» и сборной Черногории Никола Вучевич поделился мнением о балканской школе баскетбола, акцентировав внимание на игроках его позиции.

«Думаю, на Балканах постоянно были хорошие «большие». Кто-то попадал в НБА, кто-то – нет. Всё зависит от поколения. В этом поколении как раз есть мы трое [Вучевич, Никола Йокич, Ивица Зубац], кто играет в НБА прямо сейчас, но всегда было известно, что на Балканах есть хорошие «большие». Полагаю, сейчас игра, может быть, чуть лучше нам подходит, поэтому у нас больше шансов», – сказал Вучевич на канале Basketball Network в YouTube.

