Чарльз Баркли назвал команду, которая может победить на Востоке НБА в новом сезоне

Легендарный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Чарльз Баркли поделился мнением о предстоящем сезоне североамериканской лиги, отметив, что предсказать победителя Восточной конференции будет непросто.

«Думаю, этот сезон НБА будет очень интересным. У меня нет ни малейшего представления, кто выиграет на Востоке. Абсолютно никакого. Очевидно, что «Селтикс» в беде без Тейтума, Порзингиса и Джру Холидэя. «Пэйсерс» тоже в беде без Майлза Тёрнера и Халибёртона. «Никс» и «Кливленд» будут фаворитами. Но вот что я скажу, и в этих словах есть большое «если»: если все игроки «Сиксерс» смогут восстановиться, они могут победить на Востоке», – сказал Баркли на канале Sports Communication and Media at Rowan University в YouTube.

