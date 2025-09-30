Скидки
Никола Вучевич назвал лучшего баскетболиста в мире в данный момент

Никола Вучевич назвал лучшего баскетболиста в мире в данный момент
Центровой «Чикаго Буллз» и сборной Черногории Никола Вучевич поделился мнением о росте в НБА числа игроков из разных стран мира и отдельно отметил успехи серба Николы Йокича и хорвата Ивицы Зубаца.

«НБА привлекает всё больше игроков со всего мира. Раньше их было не так много, как сейчас, и это влияет на то, почему в лиге становится всё больше европейских центровых или европейских игроков в целом. А вообще здорово, что мы трое [сам Вучевич, а также Никола Йокич и Ивица Зубац] играем хорошо. Очевидно, все знают, что Йокич — лучший игрок в мире, но у Зубаца тоже отличная карьер. Он долгое время играет за «Клипперс», здорово смотрится и помогает команде добиваться результатов», — сказал Вучевич на канале Basketball Network в YouTube.

Йокич сыграл в NBA 2K:

