Спайк Ли рассказал, как актёр Дензел Вашингтон поддел спорившего с судьёй Тейтума

Известный режиссёр Спайк Ли поделился историей, как актёр Дензел Вашингтон во время матча клуба Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бостон Селтикс» иронично обратился к звезде команды Джейсону Тейтуму.

«У меня есть одна безумная история. Это было во время матча «Бостон Селтикс». В ходе игры случился такой момент: Дензел посчитал, что был фол, но судьи не дали свисток, а просто показали «аут».

Джейсон продолжал спорить с рефери, и тут Дензел говорит: «Эй, Тейтум, единственный актёр здесь я». Судья засмеялся. И я тоже просто умирал со смеху. Это было очень смешно», — сказал Ли на канале The Young Man and The Three в YouTube.

