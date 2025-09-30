Леброн Джеймс ответил на вопрос о контракте с «Лейкерс»

Звёздный лёгкий форвард и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал решение «Лейкерс» не продлевать с ним контракт в это межсезонье Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

В результате баскетболист активировал опцию продления соглашения на сезон-2025/2026, и впервые в своей карьере проведёт сезон с истекающим контрактом.

«Я совершенно не переживаю из-за контрактов — это меня совсем не волнует. Я искренне благодарен за то, что у меня всё ещё есть контракт и я могу продолжать играть в любимую игру на этом этапе своей карьеры», — заявил Джеймс во время медиадня «Лейкерс».