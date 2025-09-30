Скидки
Хапоэль Тель-Авив — Барселона. Прямая трансляция
«Невозможно было услышать, что тебе говорят». Астапкович раскрыл ощущения от игры в Сербии

«Невозможно было услышать, что тебе говорят». Астапкович раскрыл ощущения от игры в Сербии
Аудио-версия:
Лёгкий форвард московского ЦСКА Антон Астапкович отметил, что во время матчей Суперкубка Единой лиги ВТБ в Сербии ему напомнила себя отличная атмосфера и антураж игр Евролиги. Турнир, который впервые проходил за пределами России, состоялся 24 и 25 сентября.

— Соскучились по атмосфере игр Евролиги?
— Да, на самом деле. Приятные чувства, давно такого не испытывал. Несколько команд в Единой лиге могут создать такую атмосферу на трибунах. Когда в матче с «Црвеной» арена взрывалась, невозможно было услышать, что тебе говорит человек рядом с тобой.

Это то, к чему надо стремиться в нашей лиге. Спасибо Белграду за теплый приём. Очень приятно выступать перед такой публикой, всегда приятно играть в Сербии и против «Црвены», и против «Партизана». Всегда сложно, но всегда здорово, — приводит слова Астапковича «Матч ТВ».

