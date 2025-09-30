Скидки
Хапоэль Тель-Авив — Барселона. Прямая трансляция
Секулич ответил, ждать ли «Зениту» новых трансферов

Секулич ответил, ждать ли «Зениту» новых трансферов
Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Александр Секулич отметил, что не ожидает появления новых игроков и намерен работать с тем составом, который есть в клубе на данный момент.

— Вы присоединились сразу после работы в сборной Словении. Как перестраивались к работе в «Зените»? Как оцените подготовку «Зенита»?
— Когда я приехал после Евробаскета, мне было нетрудно. У меня есть великолепный персонал, все помогали. Для меня это не было сложной задачей. Наша команда может играть ещё лучше. Мы проделали великолепную работу в предсезонке. Надеюсь, это отразится на сезоне.

— Ждать ли новичков?
— У меня есть полное доверие к игрокам. Готов работать с теми, которые есть в обойме.

— Хавьер Паскуаль отстраивал «Зенит» от обороны. Какую команду хотите видеть вы? Что требуете на тренировках?
— Перед мной стоит самый наивысший вызов. В моём понимании команда должна быть успешна и в защите, и в атаке. Конечно, будем уделять усиленное внимание обороне. Мне важно, чтобы игроки поняли мою игровую философию. Это занимает время. У нас много новых игроков, нужно время на адаптацию, — приводит слова Секулича «Матч ТВ».

