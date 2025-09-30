Единая лига: расписание матчей на 30 сентября

Сегодня, 30 сентября, запланирован игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. Любители баскетбола смогут посмотреть один матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание на 30 сентября:

18:00 мск. «Самара» — ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 30 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК Самара Самарская область Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

Согласно регламенту турнира команды сыграют в регулярном чемпионате в четыре круга: каждый с каждым (по две встречи дома и на выезде). По итогам регулярки будут определены восемь лучших команд лиги, которые сразу выйдут в плей-офф. Стадия плей-ин в нынешнем сезоне проводиться не будет. В прошлом сезоне чемпионом стал ЦСКА.

