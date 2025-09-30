Скидки
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги – 2025/2026 на 30 сентября

Единая лига: расписание матчей на 30 сентября
Комментарии

Сегодня, 30 сентября, запланирован игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. Любители баскетбола смогут посмотреть один матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.

Единая лига. Расписание на 30 сентября:

18:00 мск. «Самара» — ЦСКА.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК
Самара
Самарская область
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Согласно регламенту турнира команды сыграют в регулярном чемпионате в четыре круга: каждый с каждым (по две встречи дома и на выезде). По итогам регулярки будут определены восемь лучших команд лиги, которые сразу выйдут в плей-офф. Стадия плей-ин в нынешнем сезоне проводиться не будет. В прошлом сезоне чемпионом стал ЦСКА.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
Главные новости дня:

