Единая лига: расписание матчей на 30 сентября
Сегодня, 30 сентября, запланирован игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. Любители баскетбола смогут посмотреть один матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с расписанием дня.
Единая лига. Расписание на 30 сентября:
18:00 мск. «Самара» — ЦСКА.
Согласно регламенту турнира команды сыграют в регулярном чемпионате в четыре круга: каждый с каждым (по две встречи дома и на выезде). По итогам регулярки будут определены восемь лучших команд лиги, которые сразу выйдут в плей-офф. Стадия плей-ин в нынешнем сезоне проводиться не будет. В прошлом сезоне чемпионом стал ЦСКА.
