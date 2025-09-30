Евролига: расписание матчей дня открытия сезона-2025/2026 30 сентября
Сегодня, 30 сентября, состоится первый игровой день сезона-2025/2026 Евролиги. В общей сложности состоятся семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.
Евролига. Расписание матчей на 30 сентября:
19:00 мск. «Дубай» – «Партизан»;
19:00 мск. «Хапоэль» Тель-Авив – «Барселона»;
20:45 мск. «Анадолу Эфес» – «Маккаби» Тель-Авив;
21:00 мск. «Црвена Звезда» – «Олимпия»;
21:15 мск. «Панатинаикос» – «Бавария»;
21:30 мск. «Баскония» – «Олимпиакос»;
21:45 мск. «Виртус» – «Реал» Мадрид.
Напомним, чемпионом Евролиги в сезоне-2024/2025 стал турецкий «Фенербахче», обыгравший «Монако» (81:70). Обладателем третьего места стал «Олимпиакос». В матче за бронзу он оказался сильнее другого греческого клуба, «Панатинаикоса» (97:93).
