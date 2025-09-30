Скидки
Виртус Болонья — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

Расписание матчей баскетбольной Евролиги – 2025/2026 на 30 сентбяря

Евролига: расписание матчей дня открытия сезона-2025/2026 30 сентября
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 сентября, состоится первый игровой день сезона-2025/2026 Евролиги. В общей сложности состоятся семь матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Евролига. Расписание матчей на 30 сентября:

19:00 мск. «Дубай» – «Партизан»;
19:00 мск. «Хапоэль» Тель-Авив – «Барселона»;
20:45 мск. «Анадолу Эфес» – «Маккаби» Тель-Авив;
21:00 мск. «Црвена Звезда» – «Олимпия»;
21:15 мск. «Панатинаикос» – «Бавария»;
21:30 мск. «Баскония» – «Олимпиакос»;
21:45 мск. «Виртус» – «Реал» Мадрид.

Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:00 МСК
Дубай
Дубай, ОАЭ
Не начался
Партизан
Белград, Сербия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:00 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Не начался
Барселона
Барселона, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
30 сентября 2025, вторник. 20:45 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Не начался
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
30 сентября 2025, вторник. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Не начался
Олимпия
Милан, Италия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
30 сентября 2025, вторник. 21:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Бавария
Мюнхен, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
30 сентября 2025, вторник. 21:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Не начался
Олимпиакос
Пирей, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
30 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Не начался
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, чемпионом Евролиги в сезоне-2024/2025 стал турецкий «Фенербахче», обыгравший «Монако» (81:70). Обладателем третьего места стал «Олимпиакос». В матче за бронзу он оказался сильнее другого греческого клуба, «Панатинаикоса» (97:93).

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Главные новости дня:

Новости. Баскетбол
