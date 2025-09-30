Еврокубок: расписание матчей дня открытия сезона-2025/2026 30 сентября

Сегодня, 30 сентября, состоится первый игровой день сезона-2025/2026 Еврокубка. В общей сложности состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Еврокубок. Расписание матчей на 30 сентября:

19:00 мск. «Тюрк Телеком» — «Ратиофарм» Ульм;

20:00 мск. «Шлёнск» — «Нептунас»;

20:30 мск. «Гамбург Тауэрс» — Хапоэль» Иерусалим;

21:00 мск. «Умана Рейер» — «Арис».

Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хаппоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанской командой «Гран Канария» и победил в двух матчах.

