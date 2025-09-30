Скидки
Расписание матчей баскетбольного Еврокубка — 2025/2026 на 30 сентября

Еврокубок: расписание матчей дня открытия сезона-2025/2026 30 сентября
Комментарии

Сегодня, 30 сентября, состоится первый игровой день сезона-2025/2026 Еврокубка. В общей сложности состоятся четыре матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Еврокубок. Расписание матчей на 30 сентября:

19:00 мск. «Тюрк Телеком» — «Ратиофарм» Ульм;
20:00 мск. «Шлёнск» — «Нептунас»;
20:30 мск. «Гамбург Тауэрс» — Хапоэль» Иерусалим;
21:00 мск. «Умана Рейер» — «Арис».

Еврокубок . Группа B. 1-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:00 МСК
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Не начался
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 1-й тур
30 сентября 2025, вторник. 20:00 МСК
Шлёнск
Вроцлав, Польша
Не начался
Нептунас
Клайпеда, Литва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 1-й тур
30 сентября 2025, вторник. 20:30 МСК
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Не начался
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Еврокубок . Группа A. 1-й тур
30 сентября 2025, вторник. 21:00 МСК
Умана Рейер
Венеция, Италия
Не начался
Арис
Салоники, Греция
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, действующим обладателем титула Еврокубка является «Хаппоэль» из Тель-Авива (Израиль). В финале израильский клуб встречался с испанской командой «Гран Канария» и победил в двух матчах.

Календарь Еврокубка сезона-2025/2026
Турнирная таблица Еврокубка сезона-2025/2026
Комментарии
