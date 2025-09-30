Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кевин Дюрант высказался о предстоящем сезоне НБА

Кевин Дюрант высказался о предстоящем сезоне НБА
Комментарии

Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант поделился коротким сообщением в социальных сетях, подтвердив готовность к новому сезону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Сезон номер 19, не могу дождаться», — написал Дюрант на своей странице в социальных сетях.

Предстоящий сезон станет для двукратного чемпиона НБА уже 19-м в лиге. При этом отметим, что спортсмен пропускал весь сезон-2019/2020 из-за травмы. За свою карьеру Кевин 15 раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА, становился MVP, а также дважды признавался самым ценным игроком финальных серий.

В сезоне-2024/2025, выступая за «Финикс Санз», Дюрант в среднем набирал 26,6 очка, совершал шесть подборов и отдавал 4,2 передачи за игру.

Сейчас читают:
Фред Ванвлит травмирован всерьёз. Но чемпионские планы «Хьюстона» не рушатся
Фред Ванвлит травмирован всерьёз. Но чемпионские планы «Хьюстона» не рушатся

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android