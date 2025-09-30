Кевин Дюрант высказался о предстоящем сезоне НБА

Форвард «Хьюстон Рокетс» Кевин Дюрант поделился коротким сообщением в социальных сетях, подтвердив готовность к новому сезону Национальной баскетбольной ассоциации (НБА).

«Сезон номер 19, не могу дождаться», — написал Дюрант на своей странице в социальных сетях.

Предстоящий сезон станет для двукратного чемпиона НБА уже 19-м в лиге. При этом отметим, что спортсмен пропускал весь сезон-2019/2020 из-за травмы. За свою карьеру Кевин 15 раз принимал участие в Матче всех звёзд НБА, становился MVP, а также дважды признавался самым ценным игроком финальных серий.

В сезоне-2024/2025, выступая за «Финикс Санз», Дюрант в среднем набирал 26,6 очка, совершал шесть подборов и отдавал 4,2 передачи за игру.

Главные новости дня: