Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Андреас Пистиолис высказался о предстоящем первом матче ЦСКА в новом сезоне Единой лиги

Андреас Пистиолис высказался о предстоящем первом матче ЦСКА в новом сезоне Единой лиги
Комментарии

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис дал комментарий по поводу первого матча команды в новом сезоне Единой лиги ВТБ. Соперником армейцев станет «Самара». Игра состоится сегодня, 30 сентября. Начало запланировано на 18:00 по московскому времени. Встреча пройдёт в Самаре.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК
Самара
Самарская область
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Это премьера сезона, всегда важно провести начало уверенно. Мы играем на выезде, и соперник с особой мотивацией выйдет на встречу с действующими чемпионами. Будем готовиться, чтобы сыграть сильно и убедительно», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА является действующим чемпионом Единой лиги, в финальной серии красно-синие победили «Зенит».

Сейчас читают:
Квитковских из «Локо» — рекордсмен Единой лиги. Матч открытия сезона показал его рост
Квитковских из «Локо» — рекордсмен Единой лиги. Матч открытия сезона показал его рост

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android