Андреас Пистиолис высказался о предстоящем первом матче ЦСКА в новом сезоне Единой лиги

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис дал комментарий по поводу первого матча команды в новом сезоне Единой лиги ВТБ. Соперником армейцев станет «Самара». Игра состоится сегодня, 30 сентября. Начало запланировано на 18:00 по московскому времени. Встреча пройдёт в Самаре.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 30 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК Самара Самарская область Не начался ЦСКА Москва Кто победит в основное время? П1 X П2

«Это премьера сезона, всегда важно провести начало уверенно. Мы играем на выезде, и соперник с особой мотивацией выйдет на встречу с действующими чемпионами. Будем готовиться, чтобы сыграть сильно и убедительно», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба ЦСКА.

ЦСКА является действующим чемпионом Единой лиги, в финальной серии красно-синие победили «Зенит».

