Виртус Болонья — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

В США оценили потенциал «Бруклина» с Егором Дёминым на старте нового сезона НБА

В США оценили потенциал «Бруклина» с Егором Дёминым на старте нового сезона НБА
Американский портал Bleacher Report опубликовал материал, посвящённый команде Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Бруклин Нетс», за которую выступает россиянин Егор Дёмин.

«Бруклин» подвергся критике за решение задействовать все пять своих первых выборов драфта летом. Особенно отмечалась схожесть навыков у новичков: Егора Дёмина, Нолана Траоре и Бена Сарафа — все ведущие плеймейкеры, а в арсенале Дэнни Вульфа есть схожие качества. «Нетс» вряд ли будут показывать хорошие результаты в ближайшее время, но у команды есть возможность экспериментировать с игрой в том, что касается ассистов, и проверять, кто из новобранцев покажет себя лучше», — говорится в материале издания.

Главные новости дня:

