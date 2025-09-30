«Зенит» продлил контракт с Егором Рыжовым, отправив игрока в аренду

«Зенит» продлил контракт с воспитанником своей академии Егором Рыжовым. Об этом информирует пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга. Обновлённое соглашение с 21-летним спортсменом будет действовать до конца сезона-2026/2027.

Сезон-2025/2026 центровой проведёт в БК «Енисей» на правах аренды.

В настоящий момент Егору 21 год. В прошлом сезоне Единой лиги спортсмен принял участие в 29 матчах, в которых в среднем набирал 3,1 очка, совершал 1,7 подбора и отдавал 0,3 передачи. «Зенит» стал серебряным медалистом чемпионата, в финальной серии уступив московскому ЦСКА (2-4 в серии).

Главные спортивные новости дня: