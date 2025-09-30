Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Зенит» продлил контракт с Егором Рыжовым, отправив игрока в аренду

«Зенит» продлил контракт с Егором Рыжовым, отправив игрока в аренду
Комментарии

«Зенит» продлил контракт с воспитанником своей академии Егором Рыжовым. Об этом информирует пресс-служба клуба из Санкт-Петербурга. Обновлённое соглашение с 21-летним спортсменом будет действовать до конца сезона-2026/2027.

Сезон-2025/2026 центровой проведёт в БК «Енисей» на правах аренды.

В настоящий момент Егору 21 год. В прошлом сезоне Единой лиги спортсмен принял участие в 29 матчах, в которых в среднем набирал 3,1 очка, совершал 1,7 подбора и отдавал 0,3 передачи. «Зенит» стал серебряным медалистом чемпионата, в финальной серии уступив московскому ЦСКА (2-4 в серии).

Материалы по теме
Егор Рыжов не поехал в США. Почему так получилось и что у него теперь впереди?
Егор Рыжов не поехал в США. Почему так получилось и что у него теперь впереди?

Главные спортивные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android