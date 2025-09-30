Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Названо количество экс-игроков Единой лиги, которые выступят в новом сезоне Евролиги

Названо количество экс-игроков Единой лиги, которые выступят в новом сезоне Евролиги
Аудио-версия:
Комментарии

Телеграм-канал «Два кольца» подсчитал количество бывших игроков Единой лиги ВТБ, которые выступят в Евролиге сезона-2025/2026. Новый розыгрыш европейского турнира состоится уже сегодня, 30 сентября.

Экс-игроки Единой лиги, которые сыграют в новом сезоне Евролиги:

  • «Анадолу Эфес» – Джордан Лойд («Зенит»);
  • АСВЕЛНандо Де Коло (ЦСКА), Томас Эртель («Зенит»);
  • «Баскония» – Родионс Куруц (ВЭФ);
  • «Бавария» – Стефан Йович («Химки»), Ксэвьер Ратэн-Мэйс («Енисей»), Алекса Раданов («Руна»), Йоханнес Фойгтман (ЦСКА);
  • «Барселона» – Николас Лапровиттола («Зенит»), Уилл Клайберн (ЦСКА), Торнике Шенгелия (ЦСКА);
  • «Валенсия» – Дариус Томпсон («Локомотив-Кубань»);
  • «Виртус» – Дэниэл Хэкетт (ЦСКА);
  • «Дубай» – Алекса Аврамович (ЦСКА), Нэйт Мэйсон («Автодор»), Данило Анджушич («Бетсити Парма», УНИКС), Дуэйн Бэйкон («Зенит»);
  • «Жальгирис» – Найджел Уильямс-Госс («Локомотив-Кубань»), Эдгарас Улановас («Нептунас»);
  • «Милан» – Лоренцо Браун (УНИКС), Девин Букер («Химки»);
  • «Монако» – Майк Джеймс (ЦСКА), Ник Калатес («Локомотив-Кубань»), Неманья Недович («Летувос Ритас»);
  • «Олимпиакос» – Шакил Маккисик («Автодор»), Алек Питерс (ЦСКА), Никола Милутинов (ЦСКА);
  • «Панатинаикос» – Марюс Григонис (ЦСКА);
  • «Париж» – Исмаэль Бако (УНИКС), Амат М'Бай (ЦСКА);
  • «Реал» – Марио Хезонья (УНИКС), Егор Амосов («Самара»);
  • «Хапоэль» Тель-Авив – Джонатан Мотли («Локомотив-Кубань»);
  • «Црвена Звезда» – Айзея Канаан (УНИКС), Коди Миллер-Макинтайр («Парма», «Зенит»), Тайсон Картер («Зенит»), Деян Давидовац (ЦСКА).
Материалы по теме
Евролига-2025/2026: главные ожидания от нового сезона и его особенности
Евролига-2025/2026: главные ожидания от нового сезона и его особенности

Егор Дёмин берёт интервью у юных американских баскетболистов:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android