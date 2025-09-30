Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Названо количество экс-игроков Единой лиги, которые выступят в новом сезоне Евролиги

Телеграм-канал «Два кольца» подсчитал количество бывших игроков Единой лиги ВТБ, которые выступят в Евролиге сезона-2025/2026. Новый розыгрыш европейского турнира состоится уже сегодня, 30 сентября.

Экс-игроки Единой лиги, которые сыграют в новом сезоне Евролиги:

«Анадолу Эфес» – Джордан Лойд («Зенит»);

АСВЕЛ – Нандо Де Коло (ЦСКА), Томас Эртель («Зенит»);

«Баскония» – Родионс Куруц (ВЭФ);

«Бавария» – Стефан Йович («Химки»), Ксэвьер Ратэн-Мэйс («Енисей»), Алекса Раданов («Руна»), Йоханнес Фойгтман (ЦСКА);

«Барселона» – Николас Лапровиттола («Зенит»), Уилл Клайберн (ЦСКА), Торнике Шенгелия (ЦСКА);

«Валенсия» – Дариус Томпсон («Локомотив-Кубань»);

«Виртус» – Дэниэл Хэкетт (ЦСКА);

«Дубай» – Алекса Аврамович (ЦСКА), Нэйт Мэйсон («Автодор»), Данило Анджушич («Бетсити Парма», УНИКС), Дуэйн Бэйкон («Зенит»);

«Жальгирис» – Найджел Уильямс-Госс («Локомотив-Кубань»), Эдгарас Улановас («Нептунас»);

«Милан» – Лоренцо Браун (УНИКС), Девин Букер («Химки»);

«Монако» – Майк Джеймс (ЦСКА), Ник Калатес («Локомотив-Кубань»), Неманья Недович («Летувос Ритас»);

«Олимпиакос» – Шакил Маккисик («Автодор»), Алек Питерс (ЦСКА), Никола Милутинов (ЦСКА);

«Панатинаикос» – Марюс Григонис (ЦСКА);

«Париж» – Исмаэль Бако (УНИКС), Амат М'Бай (ЦСКА);

«Реал» – Марио Хезонья (УНИКС), Егор Амосов («Самара»);

«Хапоэль» Тель-Авив – Джонатан Мотли («Локомотив-Кубань»);

«Црвена Звезда» – Айзея Канаан (УНИКС), Коди Миллер-Макинтайр («Парма», «Зенит»), Тайсон Картер («Зенит»), Деян Давидовац (ЦСКА).

