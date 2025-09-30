Скидки
Виртус Болонья — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Баскетбол Новости

Стал известен нынешний вес лидера «Лейкерс» Луки Дончича

Аудио-версия:
Словенский разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич добился заметного снижения веса. Как следует из информации, опубликованной в заявке команды на предсезонный лагерь, вес словенца сейчас составляется 244 фунта (примерно 110 кг). Заявкой команды на своей странице в социальных сетях поделился североамериканский журналист и инсайдер Дэйв Макменамин.

Напомним, после обмена Дончича из «Даллас Маверикс» в «Лейкерс» в феврале 2025 года в СМИ сообщалось, что его вес достигал 270 фунтов (около 122,5 кг).

После перехода в калифорнийскую команду Дончич продемонстрировал значительное улучшение физической формы. В интервью он рассказывал о строгой диете, включающей ограничение глютена и сахара, а также об увеличении потребления белка и интенсивных тренировках.

Лука Дончич и Леброн Джеймс на медиадне «Лейкерс»:

