Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Вице-губернатор Самарской области рассказал об актуальной ситуации в «Самаре»

Вице-губернатор Самарской области рассказал об актуальной ситуации в «Самаре»
Аудио-версия:
Комментарии

Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев посетил предыгровую тренировку «Самары». Яковлев обратил внимание, что состояние команды стабилизировалось, а также произнёс напутственную речь в адрес игроков, пожелав удачи в новом сезоне Единой лиги ВТБ. В прошлом сезоне «Самара» испытывала ряд проблем с выплатами зарплаты сотрудникам. Также у клуба были долги перед различными организациями.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК
Самара
Самарская область
Не начался
ЦСКА
Москва
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Ситуация вокруг клуба сейчас наладилась. За последний год мы убедились, что ничего невозможного нет, мы вместе смогли решить эти проблемы. Нужно показать всем, что Самара – баскетбольный город. Я желаю вам меньше травм, а также больше энергии и желания показать, какие вы крутые. Мы докажем всем, что можно играть нашими ребятами. У клуба есть система, и она должна работать. Конечно, хочется всё и сразу, но нужно терпение. Я уверен, что у нас получится этот проект. Он очень тяжёлый, своеобразный, с подводными камнями.

Хочу, чтобы вы верили в себя. Как в вас верят болельщики. Они очень ждут начала сезона. Я получил от них много обратной связи, когда стало известно, что клуб будет сохранён. Сыграйте в новом сезоне так, как умеете. Поддержка болельщиков поможет добиться успеха!» — приводит слова Яковлева пресс-служба «Самары».

Материалы по теме
Названо количество экс-игроков Единой лиги, которые выступят в новом сезоне Евролиги

Баскетбольную площадку поставили на стадионе из античных времён:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android