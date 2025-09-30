Вице-губернатор Самарской области рассказал об актуальной ситуации в «Самаре»

Вице-губернатор Самарской области Дмитрий Яковлев посетил предыгровую тренировку «Самары». Яковлев обратил внимание, что состояние команды стабилизировалось, а также произнёс напутственную речь в адрес игроков, пожелав удачи в новом сезоне Единой лиги ВТБ. В прошлом сезоне «Самара» испытывала ряд проблем с выплатами зарплаты сотрудникам. Также у клуба были долги перед различными организациями.
«Ситуация вокруг клуба сейчас наладилась. За последний год мы убедились, что ничего невозможного нет, мы вместе смогли решить эти проблемы. Нужно показать всем, что Самара – баскетбольный город. Я желаю вам меньше травм, а также больше энергии и желания показать, какие вы крутые. Мы докажем всем, что можно играть нашими ребятами. У клуба есть система, и она должна работать. Конечно, хочется всё и сразу, но нужно терпение. Я уверен, что у нас получится этот проект. Он очень тяжёлый, своеобразный, с подводными камнями.
Хочу, чтобы вы верили в себя. Как в вас верят болельщики. Они очень ждут начала сезона. Я получил от них много обратной связи, когда стало известно, что клуб будет сохранён. Сыграйте в новом сезоне так, как умеете. Поддержка болельщиков поможет добиться успеха!» — приводит слова Яковлева пресс-служба «Самары».
