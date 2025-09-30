Представлена новая информация о росте Виктора Вембаньямы — источник

Рост центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы составляет семь футов и четыре дюйма (примерно 224 см). Об этом информирует ряд СМИ, в том числе Reuters и CBS Sports.

При этом в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) рост француза по официальным данным составлял семь футов и три дюйма (около 221 см). На официальном сайте североамериканской лиги рост Вембаньямы до сих пор указан как семь футов три дюйма.

В прошлом сезоне НБА Вембаньяма провёл 46 матчей, в среднем набирая 24,3 очка, делая 11 подборов и 3,7 передачи за игру. Также на его счету в среднем 3,8 блок-шота. Француз реализовывал 47,6% бросков с игры, при этом точность его трёхочковых составила 35,2%, а штрафных — 83,6%.

