Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Представлена новая информация о росте Виктора Вембаньямы — источник

Представлена новая информация о росте Виктора Вембаньямы — источник
Аудио-версия:
Комментарии

Рост центрового «Сан-Антонио Спёрс» Виктора Вембаньямы составляет семь футов и четыре дюйма (примерно 224 см). Об этом информирует ряд СМИ, в том числе Reuters и CBS Sports.

При этом в прошлом сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) рост француза по официальным данным составлял семь футов и три дюйма (около 221 см). На официальном сайте североамериканской лиги рост Вембаньямы до сих пор указан как семь футов три дюйма.

В прошлом сезоне НБА Вембаньяма провёл 46 матчей, в среднем набирая 24,3 очка, делая 11 подборов и 3,7 передачи за игру. Также на его счету в среднем 3,8 блок-шота. Француз реализовывал 47,6% бросков с игры, при этом точность его трёхочковых составила 35,2%, а штрафных — 83,6%.

Материалы по теме
ESPN опубликовал рейтинг игроков НБА перед сезоном-2025/2026. Леброн и Карри — в топ-8

Вембаньяма попытался забить гол ударом через себя:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android