Димитрис Итудис выступил с призывом по изменению регламента Евролиги

Президент Ассоциации тренеров Евролиги (EHCB) и главный тренер «Хапоэля» из Тель-Авива (Израиль) Димитрис Итудис высказался о формате турнира. В новом сезоне Евролиги участие примут 20 клубов, но лишь восемь из них попадут напрямую в плей-офф.

«Это означает больше обязательств, больше сдвоенных недель, больше поездок, особенно для «Хапоэля», ведь мы проводим домашние матчи в Болгарии. Как президент EHCB считаю, что мы должны внимательнее изучить этот спортивный аспект. Раньше, когда в турнире участвовали 16 команд, в плей-офф проходили восемь — это 50%, что близко к показателю НБА.

Потом стало 18 клубов, но формат не изменился, и мы, тренеры, добивались введения плей-ин. Сейчас у нас 20 команд, а в плей-офф по-прежнему выходят восемь клубов. Это всего 40%. Только с учётом плей-ин мы возвращаемся к отметке в 50%. Но всё равно 12 клубов из 20 закончат сезон и не пройдут в плей-офф, что будет расценено как неудача.

Нам нужно минимум 12 команд в плей-офф. В НБА 16 клубов из 30 выходят напрямую в плей-офф, а с учётом плей-ин — 20 из 30, то есть 67%. Мы должны спросить себя: почему у нас таких клубов всего восемь? Думаю, в будущем нас ждёт ещё больше команд и полноценный формат плей-офф, нужно постепенно двигаться в этом направлении», — приводит слова Итудиса Eurohoops.

