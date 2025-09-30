Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Видео: Девин Букер показал колоссальную коллекцию своих кроссовок из более 200 пар

Видео: Девин Букер показал колоссальную коллекцию своих кроссовок из более 200 пар
Комментарии

Лидер «Финикс Санз» Девин Букер провёл экскурсию для популярного стримера iShowSpeed по своему гаражу в Финиксе. В ходе экскурсии Букер показал стримеру коллекцию автомобилей и кроссовок, чем особенно впечатлил последнего.

В общей сложности в гараже Девина собрано более 200 пар кроссовок, в том числе обувь товарищей Букера по сборной США с Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция).

Количество пар настолько впечатлило iShowSpeed, что он пытался сосчитать их: «Бро, я думал, это Foot Locker (американская многонациональная розничная сеть по продаже обуви. — Прим. «Чемпионата»). Как вообще можно иметь столько обуви, бро?»

Девин Букер показал колоссальную коллекцию своих кроссовок:

Материалы по теме
Стефен Карри в 37 быстрее, чем когда-либо! Как он обманул возраст?
Стефен Карри в 37 быстрее, чем когда-либо! Как он обманул возраст?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android