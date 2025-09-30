Видео: Девин Букер показал колоссальную коллекцию своих кроссовок из более 200 пар

Лидер «Финикс Санз» Девин Букер провёл экскурсию для популярного стримера iShowSpeed по своему гаражу в Финиксе. В ходе экскурсии Букер показал стримеру коллекцию автомобилей и кроссовок, чем особенно впечатлил последнего.

В общей сложности в гараже Девина собрано более 200 пар кроссовок, в том числе обувь товарищей Букера по сборной США с Олимпийских игр 2024 года в Париже (Франция).

Количество пар настолько впечатлило iShowSpeed, что он пытался сосчитать их: «Бро, я думал, это Foot Locker (американская многонациональная розничная сеть по продаже обуви. — Прим. «Чемпионата»). Как вообще можно иметь столько обуви, бро?»

Девин Букер показал колоссальную коллекцию своих кроссовок: