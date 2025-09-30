Энтони Эдвардс раскрыл, какой ценный совет получил от Майкла Джордана в это межсезонье

24-летний лидер клуба «Миннесота Тимбервулвз» американец Энтони Эдвардс, выступающий на позиции защитника, рассказал, какой ценный совет получил от легендарного шестикратного чемпиона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) соотечественника Майкла Джордана.

«Думаю, лучший совет, который он дал, — это то, что большинство игроков упираются в соперника в посте с помощью таза, а Майкл Джордан делает это верхней частью спины. Именно этому у него и научился», – приводит слова Эдвардса портал ESPN.

Ранее стало известно, что Энтони Эдвардс возглавил топ-40 атакующих защитников НБА по версии The Athletic.