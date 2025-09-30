Скидки
Баскетбол Новости

Фокс может пропустить первый матч «Сан-Антонио» в новом сезоне

Комментарии

Защитник «Сан-Антонио Спёрс» ДеАарон Фокс сообщил, что не уверен в своём участии в стартовой игре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной лиге (НБА) против «Даллас Маверикс».

«Чувствую, что мог бы сыграть уже какое-то время назад, но решение принимают не я. Мы идём день за днём, я чувствую себя хорошо. Думаю, к предсезонке не успею, не уверен, что буду готов к старту сезона.

Мне кажется, что я уже готов, но пока нет нужной экспертизы, поэтому всё зависит от того, как оценивают моё состояние», — приводит слова Фокса журналист The Athletic Джаред Вайсс на своей странице в социальной сети.

