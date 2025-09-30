Скидки
Виртус Болонья — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Главная Баскетбол Новости

Энтони Дэвис сообщил, что до конца своей карьеры будет играть в очках

Энтони Дэвис сообщил, что до конца своей карьеры будет играть в очках
Комментарии

32-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий на позиции центрового в техасском клубе «Даллас Маверикс», Энтони Дэвис заявил во время вчерашней пресс-конференции, что до конца своей профессиональной карьеры будет играть в очках, отметив, что в данный момент готов к тренировочному лагерю перед стартом сезона-2025/2026.

Кроме того, Дэвис сообщил, что зрение в прооперированном правом глазу полностью восстановлено, поэтому никаких ограничений перед началом сборов у него нет.

Напомним, в составе техасского клуба в минувшем сезоне лиги Дэвис принял участие в 11 матчах. В среднем за игру Энтони набирал 22,5 очка, а также делал 9,9 подбора.

Комментарии
