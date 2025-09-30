Скидки
Назван новый главный тренер сборной Италии по баскетболу

Комментарии

Лука Банки назначен новым главным тренером национальной мужской команды Италии по баскетболу. Об этом сообщила Итальянская федерация баскетбола на своём официальном сайте. Контракт с 60-летним специалистом рассчитан на три года.

Банки станет 23-м главным тренером в истории сборной Италии. Его официальная презентация пройдёт 3 октября в Риме, в Зале почёта Национального олимпийского комитета Италии. Первый матч под руководством нового наставника команда проведёт 27 ноября с Исландией в рамках отборочного турнира к чемпионату мира-2027, который состоится в Катаре.

До назначения в сборную Италии Банки работал с национальной командой Латвии, которую вывел в четвертьфинал чемпионата мира-2023 и в 1/8 финала Евробаскета-2025.

