Главная Баскетбол Новости

Стал известен главный тренер сборной Сербии по баскетболу. Он работал в Единой лиге

Стал известен главный тренер сборной Сербии по баскетболу. Он работал в Единой лиге
Аудио-версия:
Турецкий тренер Душан Алимпиевич возглавит национальную баскетбольную команду Сербии. Как сообщает Meridian Sport, контракт с 39-летним специалистом будет заключён на три года и охватит чемпионат мира 2027 года, а также Олимпийские игры в Лос-Анджелесе в 2028-м.

Сборная Сербии начнёт отбор на чемпионат мира уже 27 ноября матчем со Швейцарией в Белграде, а через три дня сыграет с Боснией и Герцеговиной.

Алимпиевич работает главным тренером турецкого «Бешикташа» с 2023 года, ранее возглавлял «Бурсу» и саратовский «Автодор».

В Сербии он начинал карьеру в «Войводине», затем работал со «Спартаком» (Суботица) и ФМП, а в 2017-м руководил «Црвеной звездой». На посту наставника сборной он сменит Светислава Пешича, который руководил национальной командой с 2021 года и покинул её после Евробаскета-2025.

