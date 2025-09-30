Скидки
Главная Баскетбол Новости

Дрэймонд Грин заявил, что Куминга хочет остаться в «Голден Стэйт»

Дрэймонд Грин заявил, что Куминга хочет остаться в «Голден Стэйт»
Аудио-версия:
Комментарии

Ветеран «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин уверен, что форвард Жонатан Куминга хочет продолжить карьеру в клубе, несмотря на продолжающиеся переговоры о контракте.

«Думаю, любой должен хотеть остаться в той организации, с которой он начал. Думаю ли я, что он всё ещё хочет быть в «Голден Стэйт»? Да, считаю, он хочет остаться. И он сам мне об этом говорил.

Когда ты остаёшься в клубе, который тебя выбрал, всё иначе. Как только уходишь в другую команду, это уже совсем другая история. Благодарен, что у меня уже 14-й год в одном клубе. Никогда не проходил через смену команды, но видел, как это происходит у других.

Это бизнес, после перехода всё уже не то же самое. Знаю, он хочет остаться здесь, думаю, любой игрок должен хотеть быть там, где его выбрали, если есть такая возможность», — приводит слова Грина Warriors Wire.

