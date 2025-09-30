Скидки
Виртус Болонья — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Самара» — ЦСКА, результат матча 30 сентября 2025, счет 63:82, Единая лига ВТБ – 2025/2026

ЦСКА победил «Самару» в первом матче сезона-2025/2026 ЕЛ с преимуществом в 19 очков
Сегодня, 30 сентября, в Самаре во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между московским клубом ЦСКА и местной командой «Самара». Встреча завершилась со счётом 82:63 (17:17, 20:9, 25:20, 20:17) в пользу армейцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
63 : 82
ЦСКА
Москва
Самара: Михайловский - 19, М. Кулагин - 14, Минченко - 9, Чебуркин - 8, Кузнецов - 6, Косяков - 4, Пивцайкин - 3, Чеваренков, Шейко, Походяев, Калинов, Великородный
ЦСКА: Жан-Шарль - 22, Джекири - 18, Тримбл - 10, Кливленд - 9, Астапкович - 9, Ухов - 4, Уэйр - 3, Курбанов - 3, Карпенко - 2, Чадов - 2, Руженцев, Антонов

Наиболее результативным игроком московского клуба стал 31-летний франко-гайанский баскетболист Ливио Жан-Шарль, выступающий на позиции центрового. Ему удалось набрать 22 очка, сделать пять подборов, отдать одну передачу и совершить один перехват.

Самым результативным игроком самарского клуба стал 25-летний российский защитник Никита Михайловский. В ходе встречи он набрал 19 очков, сделал восемь подборов, отдал две передачи и совершил два перехвата.

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026
