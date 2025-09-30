ЦСКА победил «Самару» в первом матче сезона-2025/2026 ЕЛ с преимуществом в 19 очков

Сегодня, 30 сентября, в Самаре во Дворце спорта имени В. С. Высоцкого состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ между московским клубом ЦСКА и местной командой «Самара». Встреча завершилась со счётом 82:63 (17:17, 20:9, 25:20, 20:17) в пользу армейцев.

Наиболее результативным игроком московского клуба стал 31-летний франко-гайанский баскетболист Ливио Жан-Шарль, выступающий на позиции центрового. Ему удалось набрать 22 очка, сделать пять подборов, отдать одну передачу и совершить один перехват.

Самым результативным игроком самарского клуба стал 25-летний российский защитник Никита Михайловский. В ходе встречи он набрал 19 очков, сделал восемь подборов, отдал две передачи и совершил два перехвата.