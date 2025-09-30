Джабари Паркер: европейский баскетбол более физический, чем в США

Форвард «Партизана» Джабари Паркер отметил, что стиль игры в Евролиге отличается высокой физической нагрузкой и меньшей щепетильностью судей к мелким фолам. По его словам, европейский баскетбол напоминает ему игру 1990-х годов, когда фолы были жёсткими и иногда доходили до нарушения спортивного поведения.

«Думаю, это не мягкая игра, верно? Европейский баскетбол гораздо более физический, привык к такому стилю, ведь я родом из Чикаго. Мы не свистим каждый мелкий фол. Не жалуюсь судьям, для меня естественно, что игра здесь не мягкая. Можно немного «биться», мне нравится физический аспект игры. Это напоминает мне 90-е — иногда жёсткие фолы. Думаю, это всё ради соревновательного духа», — приводит слова Паркера Eurohoops.