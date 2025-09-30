Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Джабари Паркер: европейский баскетбол более физический, чем в США

Джабари Паркер: европейский баскетбол более физический, чем в США
Аудио-версия:
Комментарии

Форвард «Партизана» Джабари Паркер отметил, что стиль игры в Евролиге отличается высокой физической нагрузкой и меньшей щепетильностью судей к мелким фолам. По его словам, европейский баскетбол напоминает ему игру 1990-х годов, когда фолы были жёсткими и иногда доходили до нарушения спортивного поведения.

«Думаю, это не мягкая игра, верно? Европейский баскетбол гораздо более физический, привык к такому стилю, ведь я родом из Чикаго. Мы не свистим каждый мелкий фол. Не жалуюсь судьям, для меня естественно, что игра здесь не мягкая. Можно немного «биться», мне нравится физический аспект игры. Это напоминает мне 90-е — иногда жёсткие фолы. Думаю, это всё ради соревновательного духа», — приводит слова Паркера Eurohoops.

Материалы по теме
Желько Обрадович рассказал, почему «Партизан» решил подписать Джабари Паркера
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android