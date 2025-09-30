«Удовлетворительно, но не более». Гомельский оценил игру ЦСКА в матче с «Самарой»

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о матче между ЦСКА и «Самарой», который завершился со счётом 82:63 (17:17, 20:9, 25:20, 20:17) в пользу армейцев.

«В первом матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ ЦСКА на выезде обыграл «Самару» с преимуществом в 19 очков — 82:63. Игра армейцев шла как бы волнами. Очень качественные отрезки чередовались с откровенно слабыми. У соперников выделялись Михайловский и Михаил Кулагин. Но в передней линии «Самары» лидера не нашлось. У ЦСКА наоборот — самыми полезными игроками стали двое центровых — Джекири и Жан-Шарль. Для начала сезона игра команды Пистиолиса была удовлетворительной, но не более», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.