Виртус Болонья — Реал Мадрид. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Удовлетворительно, но не более». Гомельский оценил игру ЦСКА в матче с «Самарой»

«Удовлетворительно, но не более». Гомельский оценил игру ЦСКА в матче с «Самарой»
Комментарии

Авторитетный российский комментатор и эксперт Владимир Гомельский поделился мнением о матче между ЦСКА и «Самарой», который завершился со счётом 82:63 (17:17, 20:9, 25:20, 20:17) в пользу армейцев.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
63 : 82
ЦСКА
Москва
Самара: Михайловский - 19, М. Кулагин - 14, Минченко - 9, Чебуркин - 8, Кузнецов - 6, Косяков - 4, Пивцайкин - 3, Чеваренков, Шейко, Походяев, Калинов, Великородный
ЦСКА: Жан-Шарль - 22, Джекири - 18, Тримбл - 10, Кливленд - 9, Астапкович - 9, Ухов - 4, Уэйр - 3, Курбанов - 3, Карпенко - 2, Чадов - 2, Руженцев, Антонов

«В первом матче регулярного сезона Единой лиги ВТБ ЦСКА на выезде обыграл «Самару» с преимуществом в 19 очков — 82:63. Игра армейцев шла как бы волнами. Очень качественные отрезки чередовались с откровенно слабыми. У соперников выделялись Михайловский и Михаил Кулагин. Но в передней линии «Самары» лидера не нашлось. У ЦСКА наоборот — самыми полезными игроками стали двое центровых — Джекири и Жан-Шарль. Для начала сезона игра команды Пистиолиса была удовлетворительной, но не более», — написал Гомельский в своём телеграм-канале.

Новости. Баскетбол
Все новости

