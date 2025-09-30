«Дубай» победил «Партизан» в первом матче сезона-2025/2026 Евролиги
Сегодня, 30 сентября, на паркете дубайского спортивного комплекса «Coca-Cola Arena» состоялся матч регулярного чемпионата Евролиги между местной командой «Дубай» и белградским клубом «Партизан». Встреча завершилась со счётом 89:76 (28:18, 19:22, 21:16, 21:20) в пользу хозяев матча.
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:00 МСК
Дубай
Дубай, ОАЭ
Окончен
89 : 76
Партизан
Белград, Сербия
Дубай: Dangubic, Бэйкон, Абасс, Препелич, Дав. Бертанс, Андерсон, Кондич, Муса, Кабенгеле, Райт, Петрушев, Каменьяш
Партизан: Джонс, Милтон, Вашингтон, Осетковски, Бошнякович, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Паркер, Джонс
Наиболее результативным игроком дубайского клуба стал 32-летний латвийский баскетболист Давис Бертанс, выступающий на позиции форварда. Ему удалось набрать 20 очков, сделать три подбора за 25 минут и 15 секунд на паркете.
Самым результативным игроком клуба из Белграда стал 29-летний немецкий форвард Дилан Осетковски. В ходе встречи он набрал 12 очков, сделал два подбора и провёл на площадке 14 минут 30 секунд.
