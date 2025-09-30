«Хапоэль» Тель-Авив обыграл «Барселону» с отрывом в 16 очков в Евролиге

Сегодня, 30 сентября, состоялся матч первого тура регулярного чемпионата Евролиги между израильским клубом «Хапоэль» Тель-Авив и испанской командой «Барселона». Встреча завершилась со счётом 103:87 (26:26, 25:19, 31:25, 21:17) в пользу израильтян.

Самым результативным игроком в составе команды из Тель-Авива стал 28-летний американский атакующий защитник Антонио Блэкни. Ему удалось набрать 20 очков, сделать один подбор, а также совершить два блок-шота.

Наиболее результативным игроком в составе испанского коллектива стал 35-летний американский форвард Уилл Клайберн. В ходе встречи он набрал 23 очка, сделал семь подборов, отдал две передачи, а также совершил один блок-шот.