Виртус Болонья — Реал Мадрид. Прямая трансляция
21:45 Мск
Главная Баскетбол Новости

«Хапоэль» Тель-Авив обыграл «Барселону» с отрывом в 16 очков в Евролиге

Сегодня, 30 сентября, состоялся матч первого тура регулярного чемпионата Евролиги между израильским клубом «Хапоэль» Тель-Авив и испанской командой «Барселона». Встреча завершилась со счётом 103:87 (26:26, 25:19, 31:25, 21:17) в пользу израильтян.

Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:00 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
103 : 87
Барселона
Барселона, Испания
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Blakeney, Брайант, Palatin, Эннис, Малкольм, Одиасе, Мицич, Уэйнрайт, Отуру, Гинат
Барселона: Пантер, Cale, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Лапровиттола, Клайберн, Шенгелия, Парра

Самым результативным игроком в составе команды из Тель-Авива стал 28-летний американский атакующий защитник Антонио Блэкни. Ему удалось набрать 20 очков, сделать один подбор, а также совершить два блок-шота.

Наиболее результативным игроком в составе испанского коллектива стал 35-летний американский форвард Уилл Клайберн. В ходе встречи он набрал 23 очка, сделал семь подборов, отдал две передачи, а также совершил один блок-шот.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
