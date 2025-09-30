Скидки
Виртус Болонья — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Скариоло рассказал о подготовке «Реала» к матчу с «Виртусом»

Главный тренер мадридского «Реала» Серджо Скариоло поделился ожиданиями перед первым матчем нового сезона Евролиги c итальянским «Виртусом».

«Безусловно, это будет сложная выездная игра с очень атлетичной командой с игроками, обладающими выдающейся способностью к набору очков, в необычной атмосфере – на небольшой площадке и при сильной поддержке болельщиков на протяжении всего матча. Это первая игра Евролиги, полная неизвестности, с клубом, который всё ещё развивается. Его игровые механизмы не доведены до идеала, но он часто побеждает благодаря самоотдаче, агрессии, контролю подборов, сильной индивидуальной защите, концентрации и минимизации собственных ошибок», – приводит слова Скариоло Basketball Sphere.

