Виртус Болонья — Реал Мадрид. Прямая трансляция
21:45 Мск
Баскетбол Новости

Бадди Хилд назвал это лето лучшим для работы над броском в карьере

Бадди Хилд назвал это лето лучшим для работы над броском в карьере
Комментарии

Баскетболист «Голден Стэйт» Бадди Хилд заявил, что летние тренировки по броску стали для него самыми продуктивными за всю карьеру. Игрок подчеркнул уверенность в своей подготовке к новому сезону.

«Говорю это со всей скромностью, но, возможно, это было лучшее лето в моей карьере с точки зрения работы над броском. Я не помню ни одной плохой тренировки. Чувствую себя очень уверенно и с нетерпением жду возвращения на площадку», – приводит слова Хилда журналист Энтони Слэйтер на своей странице в социальной сети.

Ранее Дрэймонд Грин заявил, что Куминга хочет остаться в «Голден Стэйт»

