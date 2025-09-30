Бадди Хилд назвал это лето лучшим для работы над броском в карьере

Баскетболист «Голден Стэйт» Бадди Хилд заявил, что летние тренировки по броску стали для него самыми продуктивными за всю карьеру. Игрок подчеркнул уверенность в своей подготовке к новому сезону.

«Говорю это со всей скромностью, но, возможно, это было лучшее лето в моей карьере с точки зрения работы над броском. Я не помню ни одной плохой тренировки. Чувствую себя очень уверенно и с нетерпением жду возвращения на площадку», – приводит слова Хилда журналист Энтони Слэйтер на своей странице в социальной сети.

