«Маккаби» Тель-Авив уступил «Анадолу Эфес» в матче 1-го тура Евролиги

Сегодня, 30 сентября, состоялся матч 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги между турецким клубом «Анадолу Эфес» и израильской командой «Маккаби» Тель-Авив. Встреча завершилась со счётом 85:78 (21:19, 19:25, 20:15, 25:19) в пользу турецкого коллектива.

Самым результативным игроком в составе «Анадолу Эфес» стал 32-летний польский защитник Джордан Лойд. Ему удалось набрать 16 очков, сделать два подбора, а также отдать одну передачу.

Наиболее результативным игроком в составе израильской команды стал 28-летний французский лёгкий форвард Жайлен Оар. Он заработал 15 очков, сделал восемь подборов, а также отдал две передачи.