«Маккаби» Тель-Авив уступил «Анадолу Эфес» в матче 1-го тура Евролиги
Сегодня, 30 сентября, состоялся матч 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги между турецким клубом «Анадолу Эфес» и израильской командой «Маккаби» Тель-Авив. Встреча завершилась со счётом 85:78 (21:19, 19:25, 20:15, 25:19) в пользу турецкого коллектива.
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
30 сентября 2025, вторник. 20:45 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
85 : 78
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Хазер, Лойд, Уэйлер-Бэбб, Папаяннис, Кординье, Шмитс, Суидер, Османи, Йылмаз, Джонс
Маккаби Т-А: Оар, Кларк, Santos, Трифунович, Уокер, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Ди Бартоломео, Даутин, Leaf, Блатт
Самым результативным игроком в составе «Анадолу Эфес» стал 32-летний польский защитник Джордан Лойд. Ему удалось набрать 16 очков, сделать два подбора, а также отдать одну передачу.
Наиболее результативным игроком в составе израильской команды стал 28-летний французский лёгкий форвард Жайлен Оар. Он заработал 15 очков, сделал восемь подборов, а также отдал две передачи.
