Д’Анджело Расселл заявил о желании закрепиться в «Далласе»

29-летний разыгрывающий и атакающий защитник команды «Даллас Мэверикс» из США Д’Анджело Расселл сообщил, что рассчитывает стать стабильной частью команды и помочь ей добиваться побед.

«Из-за отсутствия Кайри Ирвинга появляются дополнительные минуты на площадке, но я не воспринимаю это как временную возможность. Хочу закрепиться здесь, быть стабильным и с первого дня приносить пользу команде. Когда Кайри вернется, я готов подстроиться. Для меня важно расти в «Далласе» и делать все возможное, чтобы помочь клубу побеждать», — сказал Расселл в интервью официальному YouTube-каналу «Далласа».

