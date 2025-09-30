«Олимпия Милан» обыграла «Црвену Звезду» в первом матче сезона-2025/2026 Евролиги

Сегодня, 30 сентября, в Белграде (Сербия) на площадке стадиона Beogradska A состоялся матч 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги между местной командой «Црвена Звезда» и итальянским клубом «Олимпия Милан». Встреча завершилась со счётом 92:82 (22:20, 23:21, 24:22, 23:19) в пользу команды из Милана.

Наиболее результативным игроком сербского клуба стал 27-летний нигерийский баскетболист Джордан Нвора, выступающий на позиции форварда. Ему удалось набрать 19 очков, сделать шесть подборов и отдать одну передачу. На площадке он провёл 27 минут 52 секунды.

Самым результативным игроком клуба из Италии стал 31-летний азербайджанский форвард Зак Ледей. В ходе встречи он набрал 21 очко и сделал пять подборов за 22 минуты 49 секунд на паркете.