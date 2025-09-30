Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
2000 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranykn78JD
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Трансферы РПЛ Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Виртус Болонья — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Црвена Звезда — Олимпия Милан, результат матча 30 сентября 2025, счет 82:92, Евролига – 2025/2026

«Олимпия Милан» обыграла «Црвену Звезду» в первом матче сезона-2025/2026 Евролиги
Аудио-версия:
Комментарии

Сегодня, 30 сентября, в Белграде (Сербия) на площадке стадиона Beogradska A состоялся матч 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги между местной командой «Црвена Звезда» и итальянским клубом «Олимпия Милан». Встреча завершилась со счётом 92:82 (22:20, 23:21, 24:22, 23:19) в пользу команды из Милана.

Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
30 сентября 2025, вторник. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
82 : 92
Олимпия
Милан, Италия
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Miljenovic, Давидовац, Картер, Калинич, Риверо, Izundu, Stojkovic, Нвора, Оджелей, Радошич, Монеке
Олимпия: Чанчар, Манньон, Ellis, Букер, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Гудурич, Шилдс, Небо, Данстон

Наиболее результативным игроком сербского клуба стал 27-летний нигерийский баскетболист Джордан Нвора, выступающий на позиции форварда. Ему удалось набрать 19 очков, сделать шесть подборов и отдать одну передачу. На площадке он провёл 27 минут 52 секунды.

Самым результативным игроком клуба из Италии стал 31-летний азербайджанский форвард Зак Ледей. В ходе встречи он набрал 21 очко и сделал пять подборов за 22 минуты 49 секунд на паркете.

Материалы по теме
«Дубай» победил «Партизан» в первом матче сезона-2025/2026 Евролиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android