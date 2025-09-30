«Качество игры не позволяет радоваться». Пистиолис — о победе ЦСКА в матче с «Самарой»
Поделиться
Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал выступление армейцев в матче с клубом «Самара», который состоялся в рамках регулярного чемпионата Единой лиги и завершился победой московской команды со счётом 82:63 (17:17, 20:9, 25:20, 20:17).
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
63 : 82
ЦСКА
Москва
Самара: Михайловский - 19, М. Кулагин - 14, Минченко - 9, Чебуркин - 8, Кузнецов - 6, Косяков - 4, Пивцайкин - 3, Чеваренков, Шейко, Походяев, Калинов, Великородный
ЦСКА: Жан-Шарль - 22, Джекири - 18, Тримбл - 10, Кливленд - 9, Астапкович - 9, Ухов - 4, Уэйр - 3, Курбанов - 3, Карпенко - 2, Чадов - 2, Руженцев, Антонов
«Конечно, мы довольны, что победили, но качество игры не позволяет радоваться. Мы не показали должной энергии, которую нужно искать для следующих соперников. Мы плохо бросали издали, мазали штрафные, что особенно явно говорит о низком уровне концентрации. Его нужно поднимать к следующим матчам», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба московского клуба.
Комментарии
- 1 октября 2025
-
00:15
-
00:15
-
00:10
- 30 сентября 2025
-
23:49
-
23:36
-
23:32
-
23:13
-
22:58
-
22:42
-
22:24
-
22:10
-
21:23
-
21:18
-
21:15
-
21:11
-
21:00
-
20:15
-
19:42
-
19:19
-
18:45
-
18:33
-
18:30
-
18:26
-
18:18
-
18:10
-
17:49
-
16:14
-
16:11
-
16:00
-
14:58
-
14:09
-
13:51
-
13:06
-
12:13
-
11:52