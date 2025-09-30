«Качество игры не позволяет радоваться». Пистиолис — о победе ЦСКА в матче с «Самарой»

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистиолис прокомментировал выступление армейцев в матче с клубом «Самара», который состоялся в рамках регулярного чемпионата Единой лиги и завершился победой московской команды со счётом 82:63 (17:17, 20:9, 25:20, 20:17).

«Конечно, мы довольны, что победили, но качество игры не позволяет радоваться. Мы не показали должной энергии, которую нужно искать для следующих соперников. Мы плохо бросали издали, мазали штрафные, что особенно явно говорит о низком уровне концентрации. Его нужно поднимать к следующим матчам», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба московского клуба.