«Олимпиакос» обыграл «Басконию» в первом матче Евролиги с разницей в шесть очков

Сегодня, 30 сентября, на стадионе «Fernando Buesa Arena» в городе Витория-Гастейс (Испания) состоялся матч первого тура регулярного чемпионата Евролиги между местной командой «Баскония» и греческим клубом «Олимпиакос». Встреча завершилась со счётом 102:96 (27:20, 22:28, 24:22, 29:26) в пользу клуба из Греции.

Наиболее результативным игроком испанской команды стал 30-летний французски й баскетболист Тимоте Луваву-Кабаррот, выступающий на позиции защитника. Ему удалось набрать 23 очка, сделать шесть подборов, отдать две передачи за 23 минуты 57 секунд на площадке.

Самым результативным игроком клуба из Греции стал 30-летний форвард Александр Везенков. В ходе встречи он набрал 24 очка, сделал 12 подборов и отдал одну передачу. На паркете он провёл 27 минут 33 секунды.