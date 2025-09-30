Скидки
Главная Баскетбол Новости

Баскония — Олимпиакос, результат матча 30 сентября 2025, счет 96:102, Евролига – 2025/2026

«Олимпиакос» обыграл «Басконию» в первом матче Евролиги с разницей в шесть очков
Аудио-версия:
Сегодня, 30 сентября, на стадионе «Fernando Buesa Arena» в городе Витория-Гастейс (Испания) состоялся матч первого тура регулярного чемпионата Евролиги между местной командой «Баскония» и греческим клубом «Олимпиакос». Встреча завершилась со счётом 102:96 (27:20, 22:28, 24:22, 29:26) в пользу клуба из Греции.

Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
30 сентября 2025, вторник. 21:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
96 : 102
Олимпиакос
Пирей, Греция
Баскония: Ховард, Ноуэлл, Вильяр, Диалло, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Спаньоло, Форрест, Диоп, Frisch, Joksimovic, Саманич
Олимпиакос: Уолкап, Уорд, Ларенцакис, Ли, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Адетокунбо, Холл, Фурнье

Наиболее результативным игроком испанской команды стал 30-летний французски й баскетболист Тимоте Луваву-Кабаррот, выступающий на позиции защитника. Ему удалось набрать 23 очка, сделать шесть подборов, отдать две передачи за 23 минуты 57 секунд на площадке.

Самым результативным игроком клуба из Греции стал 30-летний форвард Александр Везенков. В ходе встречи он набрал 24 очка, сделал 12 подборов и отдал одну передачу. На паркете он провёл 27 минут 33 секунды.


