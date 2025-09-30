Скидки
Главная Баскетбол Новости

Панатинаикос — Бавария, результат матча 30 сентября 2025, счёт 87:79, Евролига – 2025/2026

Дабл-дабл Нанна помог «Панатинаикосу» победить «Баварию» в домашнем матче Евролиги
Комментарии

Сегодня, 30 сентября, в Афинах состоялся матч 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги между греческим клубом «Панатинаикос» и немецкой командой «Бавария». Встреча завершилась со счётом 87:79 (23:22, 24:19, 21:20, 19:18) в пользу греков.

Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
30 сентября 2025, вторник. 21:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
87 : 79
Бавария
Мюнхен, Германия
Панатинаикос: Шортс, Холмс, Слукас, Рогкавопулос, Самонтуров, Грант, Нанн, Толиопулос, Григонис, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Бавария: Да Силва, Ратэн-Мэйс, Гиффей, Кратцер, Jessup, Лучич, Обст, Йович, Майк, Габриэль, Маккормак, Болдуин

Наиболее результативным игроком в составе «Панатинаикоса» стал 30-летний американский защитник Кендрик Нанн. Ему удалось сделать дабл-дабл — набрать 21 очко и отдать 10 передач. Также Кендрик совершил три подбора.

Самым результативным игроком в составе немецкого клуба стал 28-летний канадский форвард Айзея Майк. Он набрал 18 очков, сделал один подбор, а также отдал две передачи.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Комментарии
