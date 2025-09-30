Скидки
Виртус Болонья — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Баскетбол Новости

Виртус Болонья — Реал Мадрид, результат матча 30 сентября 2025, счет 74:68, Евролига – 2025/2026

«Виртус» с преимуществом в шесть очков обыграл «Реал» в матче первого тура Евролиги
Комментарии

Сегодня, 30 сентября, в Афинах состоялся матч 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги между итальянским клубом «Виртус» Болонья и мадридской командой «Реал». Встреча завершилась со счётом 74:68 (14:19, 24:16, 17:15, 19:18) в пользу итальянцев.

Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
30 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Окончен
74 : 68
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Виртус: Вильдоса, Эдвардс, Пайола, Niang, Смайлагич, Taylor, Alston Jr, Хэкетт, Морган, Diarra, Jallow, Диуф
Реал Мадрид: Лайлз, Kramer, Абальде, Кампаццо, Океке, Хезонья, Дек, Гаруба, Фернанду, Тавареш, Льюль, Фелис

Наиболее результативным игроком в составе итальянской коллектива стал 27-летний американский разыгрывающий защитник Карсен Эдвардс. Ему удалось набрать 14 очков, сделать один подбор, а также отдать две передачи.

Самым результативным игроком в составе мадридского «Реала» стал 30-летний хорватский защитник Марио Хезонья. В ходе встречи представитель Хорватии набрал 14 очков, сделал три подбора и отдал одну передачу.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
