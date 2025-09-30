«Виртус» с преимуществом в шесть очков обыграл «Реал» в матче первого тура Евролиги

Сегодня, 30 сентября, в Афинах состоялся матч 1-го тура регулярного чемпионата Евролиги между итальянским клубом «Виртус» Болонья и мадридской командой «Реал». Встреча завершилась со счётом 74:68 (14:19, 24:16, 17:15, 19:18) в пользу итальянцев.

Наиболее результативным игроком в составе итальянской коллектива стал 27-летний американский разыгрывающий защитник Карсен Эдвардс. Ему удалось набрать 14 очков, сделать один подбор, а также отдать две передачи.

Самым результативным игроком в составе мадридского «Реала» стал 30-летний хорватский защитник Марио Хезонья. В ходе встречи представитель Хорватии набрал 14 очков, сделал три подбора и отдал одну передачу.