Виртус Болонья — Реал Мадрид. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
21:45 Мск
Баскетбол Новости

Еврокубок: результаты матчей 30 сентября

Аудио-версия:
Во вторник, 30 сентября, состоялся первый игровой день баскетбольного Еврокубка. В общей сложности болельщики европейского баскетбола имели возможность увидеть четыре встречи, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Еврокубок. Календарь

Результаты матчей Еврокубка 30 сентября:

«Тюрк Телеком» — «Ратиофарм Ульм» — 93:96;
«Шлёнск» — «Нептунас» — 95:85;
«Гамбург Тауэрс» — «Хапоэль И» — 85:100;
«Умана Рейер» — «Арис» — 81:85.

Еврокубок . Группа B. 1-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:00 МСК
Тюрк Телеком
Анкара, Турция
Окончен
93 : 96
Ратиофарм Ульм
Ульм, Германия
Еврокубок . Группа A. 1-й тур
30 сентября 2025, вторник. 20:00 МСК
Шлёнск
Вроцлав, Польша
Окончен
95 : 85
Нептунас
Клайпеда, Литва
Еврокубок . Группа A. 1-й тур
30 сентября 2025, вторник. 20:30 МСК
Гамбург Тауэрс
Гамбург, Германия
Окончен
85 : 100
Хапоэль И
Иерусалим, Израиль
Еврокубок . Группа A. 1-й тур
30 сентября 2025, вторник. 21:00 МСК
Умана Рейер
Венеция, Италия
Окончен
81 : 85
Арис
Салоники, Греция

Групповая стадия Еврокубка стартовала 30 сентября 2025 года и продолжится 1 мая 2026 года. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.

В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал. Действующим чемпионом Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива.

