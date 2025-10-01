Еврокубок: результаты матчей 30 сентября

Во вторник, 30 сентября, состоялся первый игровой день баскетбольного Еврокубка. В общей сложности болельщики европейского баскетбола имели возможность увидеть четыре встречи, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».
Результаты матчей Еврокубка 30 сентября:
«Тюрк Телеком» — «Ратиофарм Ульм» — 93:96;
«Шлёнск» — «Нептунас» — 95:85;
«Гамбург Тауэрс» — «Хапоэль И» — 85:100;
«Умана Рейер» — «Арис» — 81:85.
Групповая стадия Еврокубка стартовала 30 сентября 2025 года и продолжится 1 мая 2026 года. В каждой из двух групп клубы встретятся друг с другом на домашней арене и в гостях.
В раунд плей-офф выйдут шесть коллективов из каждой группы. Две лучшие команды из каждой группы получат путёвку сразу в четвертьфинал. Действующим чемпионом Еврокубка является «Хапоэль» из Тель-Авива.
