Евролига: результаты матчей 30 сентября
Поделиться
Во вторник, 30 сентября, состоялся первый игровой день баскетбольной Евролиги. В первом туре Евролиги прошло семь матчей, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».
Результаты матчей Евролиги 30 сентября:
«Дубай» — «Партизан» — 89:76;
«Хапоэль Т-А» — «Барселона» — 103:87;
«Анадолу Эфес» — «Маккаби Т-А» — 85:78;
«Црвена Звезда» — «Олимпия» — 82:92;
«Панатинаикос» — «Бавария» — 87:79;
«Баскония» — «Олимпиакос» — 96:102;
«Виртус» — «Реал Мадрид» — 74:68.
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:00 МСК
Дубай
Дубай, ОАЭ
Окончен
89 : 76
Партизан
Белград, Сербия
Дубай: Dangubic, Бэйкон, Абасс, Препелич, Дав. Бертанс, Андерсон, Кондич, Муса, Кабенгеле, Райт, Петрушев, Каменьяш
Партизан: Джонс, Милтон, Вашингтон, Осетковски, Бошнякович, Маринкович, Покушевски, Браун, Бонга, Лакич, Паркер, Джонс
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
30 сентября 2025, вторник. 19:00 МСК
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
Окончен
103 : 87
Барселона
Барселона, Испания
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Blakeney, Брайант, Palatin, Эннис, Малкольм, Одиасе, Мицич, Уэйнрайт, Отуру, Гинат
Барселона: Пантер, Cale, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Лапровиттола, Клайберн, Шенгелия, Парра
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
30 сентября 2025, вторник. 20:45 МСК
Анадолу Эфес
Стамбул, Турция
Окончен
85 : 78
Маккаби Т-А
Тель-Авив, Израиль
Анадолу Эфес: Ларкин, Бьёбуа, Хазер, Лойд, Уэйлер-Бэбб, Папаяннис, Кординье, Шмитс, Суидер, Османи, Йылмаз, Джонс
Маккаби Т-А: Оар, Кларк, Santos, Трифунович, Уокер, Соркин, Бриссетт, Рэйман, Ди Бартоломео, Даутин, Leaf, Блатт
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
30 сентября 2025, вторник. 21:00 МСК
Црвена Звезда
Белград, Сербия
Окончен
82 : 92
Олимпия
Милан, Италия
Црвена Звезда: Миллер-Макинтайр, Miljenovic, Давидовац, Картер, Калинич, Риверо, Izundu, Stojkovic, Нвора, Оджелей, Радошич, Монеке
Олимпия: Чанчар, Манньон, Ellis, Букер, Больмаро, Брукс, Ледей, Риччи, Гудурич, Шилдс, Небо, Данстон
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
30 сентября 2025, вторник. 21:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Окончен
87 : 79
Бавария
Мюнхен, Германия
Панатинаикос: Шортс, Холмс, Слукас, Рогкавопулос, Самонтуров, Грант, Нанн, Толиопулос, Григонис, Эрнангомес, Митоглу, Юртсевен
Бавария: Да Силва, Ратэн-Мэйс, Гиффей, Кратцер, Jessup, Лучич, Обст, Йович, Майк, Габриэль, Маккормак, Болдуин
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
30 сентября 2025, вторник. 21:30 МСК
Баскония
Витория, Испания
Окончен
96 : 102
Олимпиакос
Пирей, Греция
Баскония: Ховард, Ноуэлл, Вильяр, Диалло, Седекерскис, Луваву-Кабарро, Спаньоло, Форрест, Диоп, Frisch, Joksimovic, Саманич
Олимпиакос: Уолкап, Уорд, Ларенцакис, Ли, Везенков, Папаниколау, Дорси, Питерс, Милутинов, Адетокунбо, Холл, Фурнье
Евролига . Регулярный чемпионат. 1-й тур
30 сентября 2025, вторник. 21:45 МСК
Виртус
Болонья, Италия
Окончен
74 : 68
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Виртус: Вильдоса, Эдвардс, Пайола, Niang, Смайлагич, Taylor, Alston Jr, Хэкетт, Морган, Diarra, Jallow, Диуф
Реал Мадрид: Лайлз, Kramer, Абальде, Кампаццо, Океке, Хезонья, Дек, Гаруба, Фернанду, Тавареш, Льюль, Фелис
По итогам регулярного сезона Евролиги восемь лучших команд выйдут в плей-офф. Четвертьфиналы пройдут в формате серий до трёх побед. Финал пройдёт в формате «Финала четырёх» — это полуфиналы, матч за третье место и главный финал, все в формате одного матча.
Комментарии
- 1 октября 2025
-
00:21
-
00:15
-
00:15
-
00:10
- 30 сентября 2025
-
23:49
-
23:36
-
23:32
-
23:13
-
22:58
-
22:42
-
22:24
-
22:10
-
21:23
-
21:18
-
21:15
-
21:11
-
21:00
-
20:15
-
19:42
-
19:19
-
18:45
-
18:33
-
18:30
-
18:26
-
18:18
-
18:10
-
17:49
-
16:14
-
16:11
-
16:00
-
14:58
-
14:09
-
13:51
-
13:06
-
12:13