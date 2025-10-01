Евролига: результаты матчей 30 сентября

Во вторник, 30 сентября, состоялся первый игровой день баскетбольной Евролиги. В первом туре Евролиги прошло семь матчей, с результатами которых предлагает ознакомиться «Чемпионат».

Результаты матчей Евролиги 30 сентября:

«Дубай» — «Партизан» — 89:76;

«Хапоэль Т-А» — «Барселона» — 103:87;

«Анадолу Эфес» — «Маккаби Т-А» — 85:78;

«Црвена Звезда» — «Олимпия» — 82:92;

«Панатинаикос» — «Бавария» — 87:79;

«Баскония» — «Олимпиакос» — 96:102;

«Виртус» — «Реал Мадрид» — 74:68.

По итогам регулярного сезона Евролиги восемь лучших команд выйдут в плей-офф. Четвертьфиналы пройдут в формате серий до трёх побед. Финал пройдёт в формате «Финала четырёх» — это полуфиналы, матч за третье место и главный финал, все в формате одного матча.