Единая лига: результаты матчей 30 сентября

Комментарии

30 сентября состоялся второй игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. Любители баскетбола смогли посмотреть один матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Единая лига. Результаты на 30 сентября:

«Самара» — ЦСКА — 63:82.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
63 : 82
ЦСКА
Москва
Самара: Михайловский - 19, М. Кулагин - 14, Минченко - 9, Чебуркин - 8, Кузнецов - 6, Косяков - 4, Пивцайкин - 3, Чеваренков, Шейко, Походяев, Калинов, Великородный
ЦСКА: Жан-Шарль - 22, Джекири - 18, Тримбл - 10, Кливленд - 9, Астапкович - 9, Ухов - 4, Уэйр - 3, Курбанов - 3, Карпенко - 2, Чадов - 2, Руженцев, Антонов

Согласно регламенту турнира, команды сыграют в регулярном чемпионате в четыре круга: каждый с каждым (по две встречи дома и на выезде). По итогам регулярки будут определены восемь лучших команд лиги, которые сразу выйдут в плей-офф. Стадия плей-ин в нынешнем сезоне проводиться не будет. В прошлом сезоне чемпионом стал московский клуб ЦСКА.

