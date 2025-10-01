Единая лига: результаты матчей 30 сентября

30 сентября состоялся второй игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. Любители баскетбола смогли посмотреть один матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

Единая лига. Результаты на 30 сентября:

«Самара» — ЦСКА — 63:82.

Согласно регламенту турнира, команды сыграют в регулярном чемпионате в четыре круга: каждый с каждым (по две встречи дома и на выезде). По итогам регулярки будут определены восемь лучших команд лиги, которые сразу выйдут в плей-офф. Стадия плей-ин в нынешнем сезоне проводиться не будет. В прошлом сезоне чемпионом стал московский клуб ЦСКА.