Единая лига: результаты матчей 30 сентября
Поделиться
30 сентября состоялся второй игровой день сезона-2025/2026 Единой лиги ВТБ. Любители баскетбола смогли посмотреть один матч. Спортивный портал «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.
Единая лига. Результаты на 30 сентября:
«Самара» — ЦСКА — 63:82.
Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
30 сентября 2025, вторник. 18:00 МСК
Самара
Самарская область
Окончен
63 : 82
ЦСКА
Москва
Самара: Михайловский - 19, М. Кулагин - 14, Минченко - 9, Чебуркин - 8, Кузнецов - 6, Косяков - 4, Пивцайкин - 3, Чеваренков, Шейко, Походяев, Калинов, Великородный
ЦСКА: Жан-Шарль - 22, Джекири - 18, Тримбл - 10, Кливленд - 9, Астапкович - 9, Ухов - 4, Уэйр - 3, Курбанов - 3, Карпенко - 2, Чадов - 2, Руженцев, Антонов
Согласно регламенту турнира, команды сыграют в регулярном чемпионате в четыре круга: каждый с каждым (по две встречи дома и на выезде). По итогам регулярки будут определены восемь лучших команд лиги, которые сразу выйдут в плей-офф. Стадия плей-ин в нынешнем сезоне проводиться не будет. В прошлом сезоне чемпионом стал московский клуб ЦСКА.
Материалы по теме
Комментарии
- 1 октября 2025
-
00:21
-
00:15
-
00:15
-
00:10
- 30 сентября 2025
-
23:49
-
23:36
-
23:32
-
23:13
-
22:58
-
22:42
-
22:24
-
22:10
-
21:23
-
21:18
-
21:15
-
21:11
-
21:00
-
20:15
-
19:42
-
19:19
-
18:45
-
18:33
-
18:30
-
18:26
-
18:18
-
18:10
-
17:49
-
16:14
-
16:11
-
16:00
-
14:58
-
14:09
-
13:51
-
13:06
-
12:13