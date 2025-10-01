Скидки
«Будто мечту отняли». Халибёртон о разрыве ахилла в седьмом матче финала НБА

25-летний американский разыгрывающий «Индианы Пэйсерс» Тайриз Халибёртон признался, что разрыв ахиллова сухожилия в решающем седьмом матче финала НБА стал для него тяжёлым испытанием. По словам баскетболиста, он был близок к титулу и до последнего верил, что сможет помочь команде.

«Был прямо там. Трофей, можно сказать, уже ждал в туннеле. Всё, что оставалось, — провести 48 сильных минут. И когда у меня это забрали, было очень тяжело. Теперь придётся какое-то время жить с этим», — приводит слова Халибёртона NBA Central.

Халибёртон посетил матч «Индианы» с «Лас-Вегасом» в полуфинале WNBA.

