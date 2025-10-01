Энтони Дэвис высказался о необходимости играть в защитных очках до конца карьеры

Форвард «Даллас Маверикс» Энтони Дэвис дал комментарий по поводу необходимости носить защитные очки до конца карьеры. Такое предписание он получил от врача.

«Да, это предписание врача, и мне придётся носить очки до конца карьеры. Я не слишком этому рад, но уже всё лето тренируюсь в них, стараюсь привыкнуть. У меня точно будут защитные очки», — сказал Дэвис на пресс-конференции.

Дэвис также сообщил, что зрение в прооперированном правом глазу полностью восстановлено, поэтому никаких ограничений перед началом сборов у него нет.

После обмена в «Даллас» из «Лос-Анджелес Лейкерс» Дэвис принял участие в девяти матчах регулярного чемпионата, где в среднем набирал 20 очков, делал 10,1 подбора и отдавал 4,4 передачи.

