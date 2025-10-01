Кендрик Перкинс — о Стефене Карри: светлокожий с зелёными глазами

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 2008 года в составе «Бостон Селтикс», а ныне спортивный обозреватель и эксперт американец Кендрик Перкинс высказался о разыгрывающем «Голден Стэйт Уорриорз» Стефене Карри.

«Я бы никогда не пошёл против светлокожего брата с зелёными глазами, особенно учитывая, что рядом с ним играет Джимми Батлер», — сказал Перкинс на канале NBA Today в YouTube.

Перкинс также поделился мнением о ключевых составляющих для достижения успеха в новом сезоне: «Ключевое значение для успеха имеет хороший старт сезона. Тренировочный лагерь — это не только наработки на площадке, но и командные взаимодействия и «химия», которая выстраивается вне игрового времени. Они действительно должны быстро решить вопрос с Кумингой. Им нужно закрыть эту тему».

