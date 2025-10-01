Стефен Карри оценил состав «Голден Стэйт» в преддверии нового сезона НБА

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился мнением о подготовке команды к новому сезону НБА, а также высказался об изменениях в составе. В нынешнее межсезонье контракт с «воинами» согласовали центровой Эл Хорфорд, и защитники Гэри Пэйтон II и Д’Энтони Мелтон.

«Что касается последних изменений, то я очень доволен новым обликом команды. Мы стараемся сохранить тот импульс, который был у нас в прошлом году. Пройти через 82 игры — вызов для любой команды, а для ветеранов особенно. То, как мы закончили сезон и как играли до того, как я получил травму во втором раунде, позволяет говорить, что мы представляли собой серьёзную угрозу, и я думаю, что мы стали лучше», — сказал Карри на пресс-конференции.

Также Карри высказался об уходе из команды Кевона Луни: «Тяжело потерять Луни. Это серьёзная потеря, ведь он многое значил для нашей команды. Но у нас есть много игроков, которые получат шанс сделать следующий шаг».

